Россиянам раскрыли план действий при краже курицы в поезде

«Туту»: при краже вещей в поезде следует незамедлительно обратиться к проводнику

При пропаже любых личных вещей, в том числе курицы со стола в поезде, следует незамедлительно обратиться к проводнику. План действий на случай кражи в вагоне раскрыли эксперты сервиса путешествий «Туту», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

В первую очередь специалисты рекомендовали брать с собой сумку с документами, картами и наличными деньгами даже при посещении туалета. «Кражу курицы или вещей, кроссовок или футболки из багажа пережить можно, а вот украденный телефон или паспорт — это уже очень серьезно», — заметили специалисты.

В поездах часто возникают и другие проблемы. К примеру, если попутчик занимает полку своего соседа снизу и не хочет ее покидать. На такой случай есть правила перевозок, согласно которым пассажир с верхней полки может пользоваться столиком только три раза в день: на завтрак с 7:00 до 10:00, на обед с 12:00 до 15:00 и на ужин с 19:00 до 21:00. При этом утром и вечером на еду отводится максимум полчаса, а днем — целый час.

Кроме того, в вагонах нельзя употреблять алкоголь, поэтому, если мешают шумные пьющие соседи, тоже нужно вызвать проводника или даже полицию, если спор не удалось урегулировать мирно. «Главное правило: не бойтесь показаться неудобным, ваша безопасность и спокойствие важнее всего. Если соседи просто шумные, узнайте у проводника, есть ли возможность поменять место или вагон», — посоветовали эксперты.

Если же в вагоне пропал питомец пассажира, необходимо сообщить проводнику и опросить всех попутчиков, в том числе из других вагонов. «Путешествуя с животным, лучше выбирайте купейный вагон или СВ — так у него будет меньше шансов потеряться, а также нижнюю полку», — говорится в материале.

Ранее в РЖД захотели персонифицировать перевозку животных в поездах, чтобы информация о питомцах-пассажирах отображалась в мобильных устройствах сотрудников. Нововведения потребовались после случая с котом Твиксом, которого проводница высадила из вагона и оставила на морозе.