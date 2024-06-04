Россиянам раскрыли способы избавиться от змей на даче

Эксперт Чашина: не стоит убивать змей на дачном участке

Дачникам не стоит убивать змей на участке, так как запах падали привлечет еще больше новых особей. Способы избавиться от пресмыкающихся на загородном участке раскрыла россиянам эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина, пишут «Известия».

Чтобы обезопасить территорию от змей, нужно навести на ней порядок — скосить высокую траву и заросли, убрать залежи сухих веток, старые деревья и пеньки. «Затем поставьте забор: используйте сетку-рабицу с ячейками не более 5 см и хорошо углубите забор в землю. Следует ликвидировать крыс и мышей, закопать их ходы. Используйте газонокосилку для ухода за участком — она создает вибрации и шум, которые змеи не переносят», — посоветовала специалистка.

Чашина также порекомендовала прикормить ежей — они едят змей, особенно их детенышей, а укусить ежа для змеи практически невозможно. Кроме того, можно использовать ультразвуковые отпугиватели — они создают неприятные для змей звуковые волны и вибрации.

А вот раскладывание различных приманок с отравляющими веществами не сработает так как рептилии захватывают живую добычу, предупредила эксперт.

Ранее дачников предупредили об опасных сорняках. К таким растениям относятся белена, болиголов пятнистый и белладонна. Даже небольшие дозы последней обладают галлюциногенными и спазмолитическими свойствами за счет содержания алкалоидов группы атропина.