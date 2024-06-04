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19:03, 4 июня 2024Среда обитания

Россияне собрали сотни тонн мусора на «Чистых играх»

Россияне собрали более 200 тонн мусора на «Чистых играх»

Фото: Сбербанк

В России подвели итоги весенних «Чистых игр» ― командных соревнований по сбору и сортировке мусора. Почти 150 мероприятий прошли Петропавловска-Камчатского до Калининграда в 98 населенных пунктах, сообщает Сбер.

Участники собрали 202 тонны мусора, или 14 тысяч мешков отходов разных фракций: пластика, металла, стекла, батареек, крупногабаритного и прочих смешанных отходов. Больше половины собранного мусора пошло на переработку и повторное производство. «Проведение таких игр по сбору и сортировке мусора ― это еще один посильный вклад всех неравнодушных жителей нашей страны в сохранение окружающей среды в своих городах и регионах», — говорит старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова. По ее словам, в прошлом году доля направленных на переработку отходов в стране увеличилась до 53 процента, а на утилизацию — до 13 процентов.

Со своей стороны основатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе отметил важность проведения подобных акций. «"Чистые Игры" не только способствуют формированию активной гражданской позиции среди подрастающего поколения, но и помогают ему приобретать ценный опыт, развивать лидерские качества и воспитывать ответственное отношение к окружающей среде», — констатировал он.

В каждом городе страны «Чистые игры» имели свои особенности. Например, больше всего участников — две тысячи человек — было в Вологде. В подмосковном музее-заповеднике «Архангельское» игры состоялись в том числе на воде: команды очищали акваторию на байдарках и каяках. В Московском регионе впервые в истории «Чистых игр» волонтеры собирали одноразовую посуду. Вторсырье пойдет на изготовление мебели, стройматериалов и элементов декора.

«Чистые игры» — командные соревнования по очистке зеленых территорий, в которых участники соревнуются в сборе и сортировке мусора и выигрывают призы. Они проводятся в России с 2014 года.

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      Платон Щукин
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