Россиянин отсудил миллион рублей за почти 1,5 года в СИЗО по незаконному делу

Суд взыскал с казны 1 млн руб. в пользу жителя Петербурга за незаконное дело

Московский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с казны один миллион рублей в пользу местного жителя Дмитрия Солдатова, отсидевшего почти полтора года в СИЗО по незаконному уголовному делу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина по иску к Минфину отсудил компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование. Он просил семь миллионов рублей, однако суд снизил его требование.

Солдатов провел под стражей один год, пять месяцев и пять дней, испытал сильные моральные и нравственные страдания, а незаконное дело негативно отразилось на его безупречной деловой репутации, поскольку большую часть жизни Солдатов проработал в правоохранительных органах.

Из материалов дела следует, что 14 сентября 2021 года Солдатова задержали по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. 17 января 2023 года Ломоносовский районный суд Ленинградской области изменил ему меру пресечения, выпустив из СИЗО под запрет определенных действий. 2 марта 2023 года суд вернул дело прокурору в связи с выявленными в нем нарушениями.

30 мая 2023 года следователь прекратил уголовное преследование в отношении Солдатова.

4 июня Московский гарнизонный военный суд вынес оправдательный приговор пятерым членам частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» («ЕНОТ»). Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного обвиняли в совершении разбойных нападений и кражах.