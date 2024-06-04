Суд оправдал бывшего офицера ФСБ по делу ЧВК «Енот»

В Москве суд оправдал 5 членов ЧВК «Енот» по делу о разбоях и кражах

Московский гарнизонный военный суд вынес оправдательный приговор пятерым членам ЧВК «Енот», которых обвиняли в совершении разбойных нападений и кражах. Об этом сообщает РИА Новости.

Из решения суда следует, что фигуранты дела непричастны к вменяемым им преступлениям. За ними признали право на реабилитацию и компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование. Среди подсудимых находится бывший офицер ФСБ Александр Мрищук. Прокурор просил приговорить фигурантов дела к срокам от 12 до 15 лет.