Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:18, 4 июня 2024Силовые структуры

Суд оправдал бывшего офицера ФСБ по делу ЧВК «Енот»

В Москве суд оправдал 5 членов ЧВК «Енот» по делу о разбоях и кражах

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Московский гарнизонный военный суд вынес оправдательный приговор пятерым членам ЧВК «Енот», которых обвиняли в совершении разбойных нападений и кражах. Об этом сообщает РИА Новости.

Из решения суда следует, что фигуранты дела непричастны к вменяемым им преступлениям. За ними признали право на реабилитацию и компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование. Среди подсудимых находится бывший офицер ФСБ Александр Мрищук. Прокурор просил приговорить фигурантов дела к срокам от 12 до 15 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      ВВС США запустили МБР Minuteman III

      Рынок акций Индии упал из-за результатов выборов

      Верховная Рада призвала главу МВД объяснить мобилизацию спасателей

      Дачникам назвали условия для получения миллиона рублей

      Путин подписал указ о назначении врио главы Алтая

      Противоречивая обувь из 90-х вновь вернулась в моду

      Суд оправдал бывшего офицера ФСБ по делу ЧВК «Енот»

      Россиянка продала младенца за 100 тысяч рублей и получила условный срок

      В Бразилии нашли способ адаптироваться к изменениям климата

      CША запретили Украине наносить удары по России из-за чрезмерного страха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше