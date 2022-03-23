Ветерана боевых действий в Донбассе приговорили за бандитизм

В Москве суд приговорил главу ЧВК «ЕНОТ» Водяного к 13 годам колонии за бандитизм

В Москве суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима Романа Теленкевича (Водяной), возглавлявшего организованное преступное сообщество (ОПС), действовавшего под прикрытием ЧВК «ЕНОТ». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ветерана боевых действий в Донбассе признали виновным в руководстве ОПС, угрозе убийством и вымогательстве.

По версии следствия, Водяной встал во главе группы в 2016 году. Тогда бойцы ЧВК активно сотрудничали с бывшими сотрудниками УФСБ по Москве и области — майорами Александром Мрищуком и Антоном Барякшевым. Вместе с ними члены ОПС участвовали в оперативных мероприятиях, фактически занимаясь грабежом нарушителей.

Суд установил, что в 2018 году у академика РАН Михаила Пальцева был земельный спор с соседом и он обратился за помощью к Теленкевичу. Тот послал двух бойцов ЧВК к соседу академика. Подчиненные Водяного, применив силу и пригрозив мужчине расправой, велели отказаться от любых претензий на землю в пользу Пальцева.

По такой же схеме, выполняя приказ Водяного, бойцы «ЕНОТ» требовали от бизнесмена Вадима Друха отказаться от руководящей должности в компании.

Адвокаты подсудимого уверяли, что преступление их подзащитный не совершал, а самой ОПС не существует — якобы участники «ЕНОТ» занимались исключительно военно-патриотическим воспитанием молодежи. Суд эти доводы отклонил.