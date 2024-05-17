Бойцы ЧВК ЕНОТ оказались на скамье подсудимых. В чем обвиняют воевавших в Донбассе добровольцев?

Четырем бойцам ЧВК ЕНОТ грозит 17 лет за нападения и кражи в составе ОПГ

В Московском гарнизонном военном суде прошли прения сторон по делу бывшего сотрудника столичного УФСБ Александра Мрищука и его предполагаемых сообщников из частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» («ЕНОТ») Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного. Об этом сообщил «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как считает следствие, Мрищук использовал бойцов ЧВК для совершения разбойных нападений. Их жертвами становились предприниматели, которых правоохранители подозревали в махинациях при поставках товаров из-за границы. Обвинение запросило для них от 12 до 17 лет строгого режима, а также потребовало оштрафовать на крупные суммы. Оглашение приговора назначено на 4 июня.

В свою очередь, защита настаивает, что пострадавшие от нападений оговорили Мрищука и бойцов ЧВК, чтобы уйти от ответственности. Их осудили за таможенные нарушения, а не за контрабанду, пишет «Ъ».

Следствие по делу «енотов» длится с 2019 года

В октябре 2019 года Следственный комитет России (СКР) фактически признал деятельность ЕНОТ преступной. В начале 2022 года один из создателей «енотов» Роман Теленкевич в рамках данного расследования одним из первых был осужден на 13 лет. Из колонии он отправился в зону специальной военной операции, где сейчас участвует уже как обычный военнослужащий. Ранее он и другие члены ЧВК участвовали в боевых действиях в Донбассе в составе добровольческих формирований.

Также Московский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы бойца ЧВК «ЕНОТ», бывшего оперативника УФСБ по Москве и Московской области майора УФСБ Антона Барякшева. Мужчина был признан виновным по части 4 статьи 162 («Разбой») и части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ и отправился отбывать наказание в колонии строгого режима. Еще один их соучастник Василий Минчик получил пять лет колонии строгого режима.

ЧВК ЕНОТ родился из талисмана в виде енота

Создателем скандальной ЧВК считают лидера националистического движения «Светлая Русь» Игоря Мангушева. В период обострения конфликта в Донбассе он вместе с единомышленниками решил придать официальный статус действиям донбасских ополченцев. Весной 2014 года стали появляться сообщения, что Мангушев и другие представители «Светлой Руси» поехали в Донбасс с гуманитарной миссией совместно с подмосковным отделением движения «Народный собор». Его возглавлял Роман Теленкевич, он же Водяной — такой позывной у него был в те годы.

С собой участники этой и последующих гуманитарных миссий возили талисман — мягкую игрушку енота по кличке Лаврентий, который регулярно появлялся в фото- и видеоотчетах. В мае 2016 года в Минюсте была зарегистрирована Региональная общественная организация содействия и защиты военно-патриотического воспитания молодежи (РОО) «Единые народные общинные товарищества» — сокращенно «ЕНОТ».