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07:45, 4 июня 2024Путешествия

Россиянин проехался автостопом по Вьетнаму и сравнил его с Россией

Фото: Alexandra Schuler / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой проехался автостопом по Вьетнаму и сравнил его с Россией. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

По словам путешественника, в обоих странах водители останавливаются и подвозят туристов, но есть отличия. К примеру, в России останавливаются, чтобы сделать доброе дело, а во Вьетнаме — чтобы пообщаться с иностранцем. «Возможно, он никогда до этого даже не общался с людьми из других стран, а тут вон какая возможность — можно с ним проехаться, да еще и показать всем родственникам по видеосвязи!» — объяснил он.

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При этом во Вьетнаме все осложняется языковым барьером. Часто водители не могут объяснить, куда едут и как далеко могут подвезти. «Например, дважды водители обгоняли междугородние автобусы и останавливали их для меня, чтобы я спокойно доехал до нужного места. Странно, почему они не понимают, что я изначально сел бы на автобус, если бы хотел», — объяснил Кутовой.

Ранее этот же тревел-блогер составил рейтинг лучших городов для жизни. На первом месте в его списке оказался Стамбул, на втором — Лима, а на третьем — Санкт-Петербург.

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