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17:50, 4 июня 2024Моя страна

Россиянин выиграл в лотерею свыше 22 миллионов рублей и не явился за деньгами

Житель Новосибирской области выиграл в лотерею свыше 22 миллионов рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель Новосибирской области выиграл в лотерею свыше 22 миллионов рублей и не явился за деньгами. Об этом пишет Bfm.ru.

Россиянин приобрел три билета, рассчитанных на пять тиражей подряд. В общей сложности он получил 22 447 620 рублей.

Отмечается, что к настоящему моменту мужчина еще не явился в лотерейный центр за своим выигрышем.

Ранее две жительницы Новосибирска выиграли в лотерею по миллиону рублей и рассказали, на что потратят деньги. Фельдшер Анна сообщила, что часто покупает лотерейные билеты, но обычно ее выигрыш составлял не более 100 рублей. Нынешний же россиянка намерена потратить на покупку машины.

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      Фариза Бацазова
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