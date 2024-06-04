Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:08, 4 июня 2024Силовые структуры

Россиянина отправили в колонию на восемь лет за получение миллионного подкупа

В Челябинской области суд приговорил экс-директора «УЗТО» за получение подкупа

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Челябинской области суд приговорил бывшего коммерческого директора «Уральского завода теплообменного оборудования» («УЗТО») к восьми годам колонии строгого режима за получение подкупа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину также оштрафовали на семь миллионов рублей. Его признали виновным по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

По версии следствия, осужденный получил около трех миллионов рублей от представителей двух организаций в качестве подкупа за ведение коммерческой деятельности. За эти деньги он также обещал продлевать договоры поставки. Должность подсудимый занимал с января 2018 по декабрь 2020 года.

Ранее в Саратовской области сотрудники ФСБ задержали директора фирмы по подозрению в получении незаконного вознаграждения в размере двух миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о неготовности к ядерному конфликту с Россией

      Россиянин заподозрил жену в измене и расправился с ней

      Россияне собрали сотни тонн мусора на «Чистых играх»

      Бывший футболист сборной России поставил «Локомотив» в пример «Зениту»

      Лунные программы США и Китая сравнили

      Дачникам назвали способ защитить растения от вредителей

      Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G7

      Политолог указал на признак изменения отношений Украины и США

      Россиянам раскрыли план действий при краже курицы в поезде

      Rolls-Royce внука первого президента Татарстана остановили за нарушение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше