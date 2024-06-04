Россиянина отправили в колонию на восемь лет за получение миллионного подкупа

В Челябинской области суд приговорил экс-директора «УЗТО» за получение подкупа

В Челябинской области суд приговорил бывшего коммерческого директора «Уральского завода теплообменного оборудования» («УЗТО») к восьми годам колонии строгого режима за получение подкупа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину также оштрафовали на семь миллионов рублей. Его признали виновным по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

По версии следствия, осужденный получил около трех миллионов рублей от представителей двух организаций в качестве подкупа за ведение коммерческой деятельности. За эти деньги он также обещал продлевать договоры поставки. Должность подсудимый занимал с января 2018 по декабрь 2020 года.

Ранее в Саратовской области сотрудники ФСБ задержали директора фирмы по подозрению в получении незаконного вознаграждения в размере двух миллионов рублей.