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14:45, 4 июня 2024Путешествия

Российский самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы

«112»: самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетной полосы в Красноярском крае

Фото: Telegram-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура»

Российский самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Диксона в Красноярском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что предварительной причиной назвали сложные погодные условия. На борту находились 23 пассажира, никто не пострадал.

Ранее россиянин потерял сознание на рейсе из Хабаровска в Москву. По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ. Его пытались реанимировать бортпроводники, медик, который находился на борту, и бригада скорой помощи.

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      Марк Успенский
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