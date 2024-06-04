Российский самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы

«112»: самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетной полосы в Красноярском крае

Российский самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Диксона в Красноярском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что предварительной причиной назвали сложные погодные условия. На борту находились 23 пассажира, никто не пострадал.

Ранее россиянин потерял сознание на рейсе из Хабаровска в Москву. По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ. Его пытались реанимировать бортпроводники, медик, который находился на борту, и бригада скорой помощи.