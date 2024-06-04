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08:54, 4 июня 2024Силовые структуры

Российский военный хранил найденное на полигоне ружье и получил условный срок

В Новосибирске вынесли приговор военному, хранившему найденное на полигоне ружье

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы военнослужащего Михаила Данилова, незаконно хранившего оружие. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, летом 2022 года военный нашел на полигоне твердых бытовых отходов укороченное ружье, изготовленное из гладкоствольного охотничьего ружья. Он принес его домой и хранил, пока 14 февраля 2024 года в ходе обыска оружие не изъяли полицейские.

Отмечается, что Данилову назначен двухлетний испытательный срок.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы Романа Леонтьева за уклонение от службы. Он захотел отдохнуть от исполнения обязанностей и в мае 2023 года не вернулся на службу.

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      Екатерина Кашурникова
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