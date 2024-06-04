Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:32, 4 июня 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в оголяющем грудь купальнике

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке спортсменка запечатлена лежащей на шезлонге, повернувшись к камере боком. На ней частично оголяющий грудь слитный купальник розового цвета.

Поклонники оценили фотографию девушки, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал почти 18 тысяч лайков. «Красотка», «Богиня», «Идеальная фигура», «Великолепный вид», «Королева пляжа», — высказывались они.

В мае швейцарка Алиша Леманн, которую в сети также прозвали самой сексуальной футболисткой в мире, поделилась видео в светло-зеленом бикини. Тогда 25-летняя спортсменка записала ролик, в котором продемонстрировала трюки с мячом.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обозначил сферу ответственности Шойгу

      ВСУ обстреляли 12 населенных пунктов Курской области

      Винер назвала интервью олимпийской чемпионки с ее критикой американским заказом

      Глава Липецкой области оценил ущерб хозяйствам от заморозков

      Интерпол отказался разыскивать бежавшего из Польши судью

      Трехлетняя девочка погибла от побоев в российском регионе

      Депутат Госдумы назвал заявление офиса Зеленского явкой с повинной

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в оголяющем грудь купальнике

      Во Франции сделали предупреждение о России

      Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше