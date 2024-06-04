«Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в оголяющем грудь купальнике

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке спортсменка запечатлена лежащей на шезлонге, повернувшись к камере боком. На ней частично оголяющий грудь слитный купальник розового цвета.

Поклонники оценили фотографию девушки, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал почти 18 тысяч лайков. «Красотка», «Богиня», «Идеальная фигура», «Великолепный вид», «Королева пляжа», — высказывались они.

В мае швейцарка Алиша Леманн, которую в сети также прозвали самой сексуальной футболисткой в мире, поделилась видео в светло-зеленом бикини. Тогда 25-летняя спортсменка записала ролик, в котором продемонстрировала трюки с мячом.