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21:38, 29 мая 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире футболистка» порадовала фанатов фигурой в бикини

Фото: @alishalehmann7

Швейцарка Алиша Леманн, которую в сети прозвали самой сексуальной футболисткой в мире, поделилась видео в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя спортсменка записала ролик, в котором продемонстрировала трюки с мячом. Так, на размещенных кадрах девушка предстала в бикини светло-зеленого цвета, оформленном тонкими завязками на спине и бедрах.

Поклонники оценили внешний вид Леманн в комментариях под постом, который набрал 787 тысяч лайков. «В этом видео никто не смотрит на мяч», «Ты такая хорошая и красивая», «Роскошная фигура», «Даже в купальнике ты прекрасна», «Идеальная девушка», — писали они.

Ранее американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, также снялась в откровенном виде и показала фото подписчикам. Тогда спортсменка попозировала перед камерой в раздельном купальнике.

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      Карина Черных
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