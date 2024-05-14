Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:35, 14 мая 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фигуру в крошечном бикини

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, поделилась снимком в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном видео спортсменка показала подтянутую фигуру в бикини коричневого цвета, состоящем из крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. При этом она накинула на плечи белую рубашку и расстегнула ее на камеру.

Также девушка сделала себе макияж в нюдовых оттенках и распустила волосы, уложив их в аккуратную прическу. На протяжении всего ролика Симмонс позировала и демонстрировала свои бедра.

Ранее сообщалось, что Линдси Брюэр, которую прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», также снялась в откровенном виде и показала результат фанатам. Тогда на опубликованном в соцсетях фото девушка предстала в вязаном бикини зеленого цвета.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Умер известный российский журналист

      Экс-разведчик рассказал о неудобном вопросе Остину о России

      Генсек ООН отправил Путину письмо

      Путин назначил Кочнева главой ФСО

      Путин назначил Нарышкина директором СВР

      Путин утвердил Бортникова на посту главы ФСБ

      Захарова оценила слова Блинкена о выборах на Украине

      Путин назначил Белоусова министром обороны

      Пострадавшей от упавшей наледи россиянке присудили 6,5 миллиона рублей

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фигуру в крошечном бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше