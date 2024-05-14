«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фигуру в крошечном бикини

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, поделилась снимком в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном видео спортсменка показала подтянутую фигуру в бикини коричневого цвета, состоящем из крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. При этом она накинула на плечи белую рубашку и расстегнула ее на камеру.

Также девушка сделала себе макияж в нюдовых оттенках и распустила волосы, уложив их в аккуратную прическу. На протяжении всего ролика Симмонс позировала и демонстрировала свои бедра.

Ранее сообщалось, что Линдси Брюэр, которую прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», также снялась в откровенном виде и показала результат фанатам. Тогда на опубликованном в соцсетях фото девушка предстала в вязаном бикини зеленого цвета.