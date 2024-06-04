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18:43, 4 июня 2024Экономика

Сбербанк решил открыть отделения в новых регионах России

Греф: до конца июля Сбербанк откроет в новых регионах России 16 отделений

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

До конца июля 2024 года Сбербанк откроет в новых регионах России 16 отделений. Об этом, выступая в Совете Федерации, заявил глава банка Герман Греф.

По словам представителя банка, «Сбер» начал работу в этом направлении в середине 2023 года. Сейчас в регионах идет ремонт и подготовка зданий, а в течение полутора месяцев «начнутся полноценные операции».

Первым клиентов из новых регионов начал обслуживать Промсвязьбанк. Позднее, по словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в регионы зашли одна ростовская и две московских организации с небольшим капиталом: «Ростфинанс банк», Международный расчетный банк и Центр международных расчетов.

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