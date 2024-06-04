«Шанс унизить Макрона». В США заявили, что Путин может ответить Парижу ударом по французским военным на Украине

WP: Путин может атаковать французских инструкторов на Украине как месть Макрону

Президент России Владимир Путин может ответить ударом на решение французского коллеги Эммануэля Макрона отправить военных инструкторов. Об этом пишет колумнист издания The Washington Post (WP) Ли Хокстадер. По его словам, союзники Франции по НАТО не готовы к прямой конфронтации с Россией, также к подобным решениям не было подготовлено французское общество.

В США заявили, что Россия может ударить по французским военным, чтобы унизить Макрона

По мнению Хокстадера, Путин может усмотреть в ударах по французским военным шанс унизить Макрона, который в настоящий момент является одним из самых агрессивных антироссийских западных лидеров.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Издание также отмечает, что Франция является одним из ведущих производителей оружия, однако все еще неясно, что она может предложить проверенным в бою украинским военным. И, несмотря на жесткую риторику Макрона, Париж поставляет Украине меньше вооружения, чем остальные союзники по НАТО.

Колумнист пишет, что Макрон не подготовил граждан к решению отправить военных инструкторов на Украину. Кроме того, его не поддерживают союзники, так как они не хотят прямого столкновения с Россией.

Во Франции заявляли о планах создать коалицию инструкторов для Украины

В конце мая стало известно, что Макрон хочет сформировать из стран Европы коалицию инструкторов для отправки на Украину. По данным газеты Le Monde, отправка французских и европейских инструкторов на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) может быть вопросом нескольких недель или даже дней.

Журналисты предполагали, что Макрон может объявить о создании коалиции в день празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии с 6 по 7 июня. В цели подобной коалиции могут входить обучение саперов, а также помощь в формировании мотострелковой дивизии ВСУ.