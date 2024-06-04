Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:36, 4 июня 2024Интернет и СМИ

«Шанс унизить Макрона». В США заявили, что Путин может ответить Парижу ударом по французским военным на Украине

WP: Путин может атаковать французских инструкторов на Украине как месть Макрону

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин может ответить ударом на решение французского коллеги Эммануэля Макрона отправить военных инструкторов. Об этом пишет колумнист издания The Washington Post (WP) Ли Хокстадер. По его словам, союзники Франции по НАТО не готовы к прямой конфронтации с Россией, также к подобным решениям не было подготовлено французское общество.

В США заявили, что Россия может ударить по французским военным, чтобы унизить Макрона

По мнению Хокстадера, Путин может усмотреть в ударах по французским военным шанс унизить Макрона, который в настоящий момент является одним из самых агрессивных антироссийских западных лидеров.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Издание также отмечает, что Франция является одним из ведущих производителей оружия, однако все еще неясно, что она может предложить проверенным в бою украинским военным. И, несмотря на жесткую риторику Макрона, Париж поставляет Украине меньше вооружения, чем остальные союзники по НАТО.

Колумнист пишет, что Макрон не подготовил граждан к решению отправить военных инструкторов на Украину. Кроме того, его не поддерживают союзники, так как они не хотят прямого столкновения с Россией.

Во Франции заявляли о планах создать коалицию инструкторов для Украины

В конце мая стало известно, что Макрон хочет сформировать из стран Европы коалицию инструкторов для отправки на Украину. По данным газеты Le Monde, отправка французских и европейских инструкторов на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) может быть вопросом нескольких недель или даже дней.

Материалы по теме:
«Вероятность прямого столкновения растет» Франция хочет отправить военных НАТО на Украину. Чем это угрожает России?
«Вероятность прямого столкновения растет»Франция хочет отправить военных НАТО на Украину. Чем это угрожает России?
12 марта 2024
«В бой вступают подготовленные бойцы» Как французский Иностранный легион мог оказаться на Украине и чем ответит Россия?
«В бой вступают подготовленные бойцы»Как французский Иностранный легион мог оказаться на Украине и чем ответит Россия?
6 мая 2024

Журналисты предполагали, что Макрон может объявить о создании коалиции в день празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии с 6 по 7 июня. В цели подобной коалиции могут входить обучение саперов, а также помощь в формировании мотострелковой дивизии ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Шанс унизить Макрона». В США заявили, что Путин может ответить Парижу ударом по французским военным на Украине

      Министр обороны Норвегии обеспокоился скоростью роста сил Российской армии

      МИД России опроверг информацию об отказе талибов ехать на ПМЭФ

      В МИД рассказали о попытках Зеленского упросить лидеров СНГ приехать в Швейцарию

      Российский футболист рассказал о привилегиях иностранцев в «Зените»

      В открытую на секунду комнату ворвались тысячи мотыльков и кобра

      В Днепропетровске повреждены объекты инфраструктуры

      В НАТО рассказали об ответе на диверсии России

      Российская олимпийская чемпионка показала фото в бикини

      Названы имена самых богатых певиц России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше