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15:48, 4 июня 2024Экономика

Новостройки на российском курорте подорожали в шесть раз

«ОНИКС-Недвижимость»: новостройки в Сочи подорожали в шесть раз с 2019 года

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Новостройки в Сочи подорожали почти в шесть раз за последние пять лет. Динамику цен на местную первичную недвижимость подсчитали в агентстве «ОНИКС-Недвижимость». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным экспертов компании, цены на новое жилье на этом российском курорте поднялись на 475 процентов с 2019 года — прирост составил 360 тысяч рублей. В мае стоимость квадратного метра достигла 435,7 тысячи рублей. С начала текущего года новостройки прибавили в цене 6,2 процента или 25,4 тысячи рублей. За год показатель вырос на 18,7 процента (почти 69 тысяч рублей).

На сегодня самый дешевый вариант на первичном рынке стоит 215 тысяч рублей за «квадрат». Максимальная стоимость составляет 2,5 миллиона рублей за квадратный метр. В среднем приобрести квартиру в новостройке в Сочи можно за 16,8 миллиона рублей.

Именно в Сочи из всех российских городов сильнее всего выросли цены на вторичное жилье. Как ранее подсчитали аналитики федерального портала «Мир квартир», по итогам апреля его стоимость увеличилась на 6 процентов. Самые низкие показатели продемонстрировали Ростов-на-Дону и Ленобласть.

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      Виктория Клабукова
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