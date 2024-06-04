Сразу девять российских самолетов за день получили сильные порезы колес шасси

Сразу девять самолетов за день получили сильные порезы колес шасси в Шереметьево

Сразу девять Sukhoi Superjet 100 за день получили сильные порезы колеса шасси. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, в понедельник вечером, 3 июня, представители одной российской авиакомпании доложили в Росавиацию об аномалии, настигнувшей почти десяток пассажирских лайнеров.

«Во второй половине воскресенья, 2 июня, эти самолеты один за другим прибывали на стоянку в Шереметьево с однотипным повреждением», — говорится в сообщении. Воздушные суда пришлось на время отстранить от полетов. Вскоре после замены колес они вернулись к выполнению рейсов.

В настоящее время перевозчик проводит внутреннее расследование и пытается установить причину и место порезов. По предварительной информации, все девять бортов получили повреждение после посадки в столичной авиагавани.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту самолета, летевшего из Турции в Россию. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании «Азимут» из Антальи в Минеральные Воды вечером 3 июня. Звонок поступил со скрытого номера.