Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:26, 4 июня 2024Путешествия

В летевшем из Турции самолете с россиянами сообщили об угрозе бомбы на борту

В летевшем из Антальи в Минводы самолете сообщили об угрозе бомбы на борту

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Неизвестные сообщили об угрозе бомбы на борту самолета, летевшего из Турции в Россию. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Непредвиденная ситуация произошла на рейсе авиакомпании «Азимут» из Антальи в Минводы в понедельник вечером, 3 июня. Звонок поступил со скрытого номера, неизвестные сообщили, что лайнер, который находился в воздухе, заминирован.

Материалы по теме:
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под Москвой Столкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под МосквойСтолкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
15 августа 2019
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами. Он рухнул при посадке
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.Он рухнул при посадке
6 июля 2021

Злоумышленники потребовали предоставить им переговорщика, чтобы обговорить сумму выкупа. Отмечается, что на момент инцидента на борту воздушного судна находились 5 членов экипажа и 101 пассажир.

Несмотря на произошедшее пилоты продолжили выполнение рейса. В аэропорт Минеральных Вод прибыли экстренные службы. Самолет обследовали специалисты, никаких взрывных устройств они не обнаружили, эвакуация не потребовалась. Звонивших ищет полиция.

Ранее в летевшем из Москвы самолете авиакомпании Red Wings сообщили об угрозе бомбы на борту. Лайнер направлялся из российской столицы в Тель-Авив, однако рейс был задержан.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      ВВС США запустили МБР Minuteman III

      Россиянин пострадал при атаке ВСУ на грузовик

      Американский генерал признал неудачу танков Abrams на Украине

      ЦСКА объявил о принципиальной договоренности с новым тренером

      Оправданного по делу ЧВК «Енот» бывшего офицера ФСБ освободили в зале суда

      ВТБ сообщил об открытии офисов в новых регионах России

      Арестованная за пьяное вождение юмористка рассказала о борьбе с алкоголизмом

      Губерниев прокомментировал слова Кругового о привилегиях иностранцев в «Зените»

      В летевшем из Турции самолете с россиянами сообщили об угрозе бомбы на борту

      Противоречивая обувь из 90-х вновь вернулась в моду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше