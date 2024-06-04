В летевшем из Турции самолете с россиянами сообщили об угрозе бомбы на борту

В летевшем из Антальи в Минводы самолете сообщили об угрозе бомбы на борту

Неизвестные сообщили об угрозе бомбы на борту самолета, летевшего из Турции в Россию. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Непредвиденная ситуация произошла на рейсе авиакомпании «Азимут» из Антальи в Минводы в понедельник вечером, 3 июня. Звонок поступил со скрытого номера, неизвестные сообщили, что лайнер, который находился в воздухе, заминирован.

Злоумышленники потребовали предоставить им переговорщика, чтобы обговорить сумму выкупа. Отмечается, что на момент инцидента на борту воздушного судна находились 5 членов экипажа и 101 пассажир.

Несмотря на произошедшее пилоты продолжили выполнение рейса. В аэропорт Минеральных Вод прибыли экстренные службы. Самолет обследовали специалисты, никаких взрывных устройств они не обнаружили, эвакуация не потребовалась. Звонивших ищет полиция.

Ранее в летевшем из Москвы самолете авиакомпании Red Wings сообщили об угрозе бомбы на борту. Лайнер направлялся из российской столицы в Тель-Авив, однако рейс был задержан.