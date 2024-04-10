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19:03, 10 апреля 2024Путешествия

В летевшем из Москвы самолете сообщили об угрозе бомбы на борту

Рейс Red Wings Москва — Тель-Авив задержали из-за угрозы бомбы на борту

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В летевшем из Москвы самолете авиакомпании Red Wings сообщили об угрозе бомбы на борту. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе перевозчика.

Лайнер направлялся из российской столицы в Тель-Авив в среду, 10 апреля, однако рейс был задержан. «Авиакомпания совместно с аэропортом незамедлительно организовали дополнительный досмотр воздушного судна, пассажиров и багажа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведения тщательной проверки информация об угрозе не подтвердилась. В результате воздушное судно благополучно вылетело из Москвы в 18:10.

Ранее в апреле самолет российской авиакомпании UTair подал сигнал срочности в небе. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Нижневартовск Boeing 737-500. Отмечается, что во время полета у лайнера отказал генератор.

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      Фариза Бацазова
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