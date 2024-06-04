Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:55, 4 июня 2024Бывший СССР

Стало известно о сокращениях в офисе Зеленского

«УП»: из перечня советников Зеленского исчезло 16 человек

Фото: Edgar Su / Reuters

Из перечня советников офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского исчезло 16 человек. Об этом пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на запрос в ОП.

Как сообщается, количество внештатных советников сократилось вдвое с осени 2023 года. Также вакантной осталась должность первого помощника президента Украины, которую ранее занимал бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир.

Также в «УП» отметили, что ведомство скрыло информацию о внештатных советниках своего руководителя Андрея Ермака, включая Михаила Подоляка и Сергея Лещенко. «Вопрос о реальном статусе этих лиц в ОП остается открытым», — подчеркнули журналисты.

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на дипломатов и официальных лиц в Киеве сообщило, что Зеленский отстранил близких к Вашингтону чиновников. Как отметило издание, власти Украины разочарованы визитом госсекретаря США Энтони Блинкена.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник США вылетел на разведку над Черным морем и пропал с карты. После этого он изменил привычный маршрут

      Сразу девять российских самолетов за день получили сильные порезы колес шасси

      МИД России обвинил миссию ЕС в Армении в шпионаже против Москвы

      Том Круз попытался сесть в машину премьера Великобритании

      В российском суде грабители устроили дебош из-за приговора и попали на видео

      Байден отказался считать возраст помехой для переизбрания

      У агрессивных водителей заподозрили заражение паразитом

      В Киеве отменили экстренные отключения света

      ФСБ обнаружила крупный схрон с боеприпасами в Запорожской области

      Названы последствия отключения электроэнергии на Украине для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше