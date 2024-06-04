Стало известно о сокращениях в офисе Зеленского

«УП»: из перечня советников Зеленского исчезло 16 человек

Из перечня советников офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского исчезло 16 человек. Об этом пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на запрос в ОП.

Как сообщается, количество внештатных советников сократилось вдвое с осени 2023 года. Также вакантной осталась должность первого помощника президента Украины, которую ранее занимал бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир.

Также в «УП» отметили, что ведомство скрыло информацию о внештатных советниках своего руководителя Андрея Ермака, включая Михаила Подоляка и Сергея Лещенко. «Вопрос о реальном статусе этих лиц в ОП остается открытым», — подчеркнули журналисты.

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на дипломатов и официальных лиц в Киеве сообщило, что Зеленский отстранил близких к Вашингтону чиновников. Как отметило издание, власти Украины разочарованы визитом госсекретаря США Энтони Блинкена.