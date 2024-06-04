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18:45, 4 июня 2024Интернет и СМИ

В США призвали Запад не игнорировать открытость России к переговорам

TAC: Западу следует откликнуться на открытость России к переговорам

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Западу следует откликнуться на открытость России к переговорам по Украине. Об этом заявили обозреватели Николай Петро и Тед Снайдер в материале для издания The American Conservative (ТАС), базирующегося в США.

«За последние несколько недель Кремль сделал целый ряд заявлений, из которых следует, что Россия готова к переговорам о дипломатическом урегулировании конфликта на Украине», — отмечается в статье. В качестве примера обозреватели приводят высказывание президента России Владимира Путина о том, что мирное соглашение между Москвой и Киевом «должно стать частью новой всеобъемлющей договоренности о европейской безопасности с гарантиями для всех».

Петро и Снайдер призвали Запад не игнорировать готовность России к переговорам по Украине. «Учитывая, что десятки тысяч украинских и российских солдат получают ранения или лишаются жизни каждый месяц, а также острую угрозу потери [Украиной] новых территорий, не стоит ли, по крайней мере, рассмотреть вариант переговоров об урегулировании конфликта с Россией?» — заключили они.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что западные страны даже при желании Украины не дадут провести мирные переговоры с Россией.

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      Олег Давыдов
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