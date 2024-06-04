Трехлетняя девочка погибла от побоев в российском регионе

«112»: трехлетняя девочка погибла от побоев и издевательств в Адыгейске

В Адыгейске трехлетняя девочка погибла от множественных побоев и издевательств. Об произошедшем в российском регионе сообщил Telegram-канал «112».

Отмечается, что изначально ребенка сдали в детский дом, однако позднее мать забрала его обратно в семью. Позднее стало известно о гибели девочки.

Осмотревшие тело судмедэксперты обнаружили множественные синяки, ссадины и ожоги, а также следы падения с четвертого этажа. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Вину за истязания девочки взял на себя отец, однако соседи уверены, что мать также участвовала в издевательствах. Несмотря на это, женщина присутствовала на похоронах дочери.

Ранее мать из Уфы обвинила медиков в смерти четырехлетней дочери в салоне реанимобиля. По словам женщины, у ее дочери был менингит. Прибывшая врач скорой помощи решила провести осмотр дома, однако, как утверждает россиянка, не смогла найти вену и вызвала вторую бригаду. В это время девочка начала покрываться пятнами и терять связь с реальностью. Когда пациентку решили отправить в медучреждение, ее сердце остановилось в дороге.