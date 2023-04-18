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16:56, 18 апреля 2023Россия

Россиянка обвинила медиков в смерти четырехлетней дочери в реанимобиле

Ufa1.ru: жительница Уфы обвинила медиков в смерти четырехлетней дочери в реанимобиле

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Многодетная мать из Уфы обвинила медиков в смерти четырехлетней дочери в салоне реанимобиля. Об этом сообщает российский портал Ufa1.ru.

Жительница Уфы рассказала, что в середине февраля ее девочке стало плохо: температура подскочила до 40, ребенка рвало, болел живот, горло. Женщина вызвала скорую помощь, а сама принялась просматривать информацию в интернете о возможных заболеваниях.

По версии россиянки, у ее дочери был менингит. Скорая прибыла к ним через 35 минут после вызова. Дежурный врач решила не забирать девочку, а провести осмотр в квартире. По словам матери, медик долго не могла найти вену и в итоге не поставила капельницу. Затем она вызвала вторую бригаду.

«Ребенок начал терять сознание и покрываться пятнами. Через минут 20–30 приехала вторая бригада, начали вместе искать вену, но не смогли. Ребенок начала уже терять связь с реальностью. Медики решили вызывать реанимобиль», — пояснила женщина.

Реанимобиль прибыл еще через 20 минут. Умирающего ребенка решили отправить не в находившуюся в нескольких сотнях метрах ГДКБ №17, а в инфекционную. Россиянка поделилась, что дочь умерла у нее на руках в реанимобиле.

Результаты экспертизы от медиков многодетная мать из Уфы ждала около двух месяцев. По документам, девочка действительно погибла от последствий заражения менингококковой инфекцией. Отчаявшаяся женщина обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову. Она отметила, что тот виделся с ее маленькой дочерью на праздновании 9 Мая в 2022 году.

В марте житель Нижнего Новгорода обвинил врачей в смерти двухлетнего сына из-за ошибочного диагноза. По словам мужчины, хирург диагностировал у его сына ротавирус, после чего мальчику поставили клизму, сделали укол и отправили домой.

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Анна Щербакова
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