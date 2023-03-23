Россиянин обвинил врачей в смерти двухлетнего сына из-за ошибочного диагноза

Ni Mash: житель Нижнего Новгорода обвинил врачей в смерти сына из-за ошибочного диагноза

Житель Нижнего Новгорода обвинил врачей в смерти своего двухлетнего сына из-за ошибочного диагноза. Об этом россиянин рассказал Telegram-каналу Ni Mash.

По словам мужчины, мартовским утром его сыну стало плохо. Мальчик попросился на горшок, после чего пожаловался на боль в животе и невозможность сходить в туалет. Кроме того, ребенок ослабел до «ватного» состояния, и родители решили вызвать скорую помощь. Прибывший фельдшер констатировал, что мальчика нужно вести в хирургию.

«Привезли в первую больницу детскую. Там при приеме не взяли никаких анализов. Не слушали жену, что у него, какие симптомы. Врач [хирург] пощупал живот, сказал, что это не его случай», — рассказал родитель.

Со слов мужчины, хирург диагностировал у его сына ротавирус, после чего мальчику поставили клизму, сделали укол и отправили домой.

Как пишет канал, дома у ребенка поднялась температура, и скорая помощь доставила его в инфекционное отделение. По словам юриста, к которому обратились родители мальчика, на следующий день его перевели в реанимацию, где малыш скончался. «Мы обратились в Следственный комитет, потому что совершенно непонятно, каким образом смерть маленького ребенка двух с половиной лет, которая произошла в больнице, в лечебном учреждении, осталась без внимания», — сообщила она.

По словам юриста, вскрытие показало, что у ребенка был некроз кишечника, перекручивание тонкой кишки и дивертикул меккеля. Родители мальчика уверены, что их сына могла спасти операция, которая не была проведена из-за неверного диагноза. Россияне намерены обратиться в суд.

Похожий случай произошел в Новосибирской области. Жительница Купинского района обвинила врачей в смерти годовалого сына из-за ошибочного диагноза. По словам женщины, у ребенка возникли проблемы с дыханием, из-за чего он не мог есть и его постоянно тошнило. Мать с ребенком госпитализировали и, как заверила россиянка, мальчика начали лечить от острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Спустя несколько часов ему стало хуже, и врачи перевели ребенка в больницу в Новосибирск, где годовалый пациент скончался в реанимации.