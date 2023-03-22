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16:08, 22 марта 2023Россия

Россиянка обвинила врачей в смерти годовалого сына из-за ошибочного диагноза

KP.RU: жительница Новосибирской области обвинила врачей в смерти годовалого сына

Фото: Ignacio Campo / Unsplash

Жительница Купинского района Новосибирской области обвинила врачей в смерти годовалого сына из-за ошибочного диагноза. Об этом пишет KP.RU.

Россиянка отметила, что обратилась к медикам, поскольку у ребенка возникли проблемы с дыханием. Из-за этого мальчик не мог есть и его постоянно тошнило.

Позже ее с сыном положили в обычную палату. Женщина уверяет, что мальчика начали лечить от острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). «У сына не было ни температуры, ни насморка, ни кашля — никаких симптомов. Но ему дали антибиотик, поставили свечи от температуры», — рассказала жительница Новосибирской области.

Спустя несколько часов ребенку стало хуже. Мальчика направили в больницу в Новосибирск. Там приступы удушья усилились, ребенка забрали в реанимацию. Позже врачи сообщили матери о его смерти.

Россиянка уверена, что если бы в районной больнице мальчику поставили верный диагноз, то его можно было спасти. Женщина намерена обратиться в региональное управление Следственного комитета России. В больнице ситуацию предпочли не комментировать.

В январе стало известно, что жительница Хилка Забайкальского края обвинила врачей в смерти шестилетнего сына из-за ошибочного диагноза.

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Анна Щербакова
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