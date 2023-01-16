Россиянка обвинила врачей в смерти шестилетнего сына из-за ошибочного диагноза

Жительница Хилка обвинила врачей в смерти шестилетнего сына из-за ошибочного диагноза

Жительница Хилка Забайкальского края обвинила врачей в смерти шестилетнего сына из-за ошибочного диагноза. Об этом сообщает портал CHITA.RU.

Россиянка рассказала, что 10 января ее сыну стало плохо: мальчика рвало и он стал синий. Она вызвала скорую помощь, позже ее вместе с ребенком доставили в хирургическое отделение.

«Там не было дежурного врача, а дежурный врач-терапевт осматривать сына не стал. Вызвали через начмеда другого врача, он осмотрел сына и тоже сказал, что вирусная инфекция», — отметила жительница Забайкалья.

По ее словам, на протяжении четырех часов медики не подходили к мальчику. Позже педиатр предположил, что у ребенка пищевое отравление и назначил ему капельницу. Однако юному пациенту становилось хуже.

Мать просила врачей отправить мальчика в больницу в Читу. Но ей указали, что ребенок в этом состоянии нетранспортабелен.

Сын женщины умер в палате интенсивной терапии, когда находился на искусственной вентиляции легких. Предварительной причиной смерти назвали разрыв пищевода, окончательную причину еще предстоит установить.

Женщина пояснила, что ребенок болел с конца декабря, его на несколько дней оставляли в больнице. В праздники мальчика выписали, дома, по словам матери, его состояние было стабильным.

Ранее в городе Купино Новосибирской области женщина заподозрила врачей в смерти 12-летней дочери из-за неверно поставленного диагноза. Девочке стало плохо после прививки от клещевого энцефалита — она вернулась домой вялой, у нее поднялась температура.