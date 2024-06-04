У охранявшей «Крокус» компании отозвали лицензию

ЧОП «Крокус профи» лишилось лицензии через месяц спустя после теракта

У частного охранного предприятия «Крокус профи», которое занималось охраной концертного зала в Красногорске, отозвали лицензию спустя месяц после теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

Как удалось выяснить агентству, последние сведения о предоставлении ЧОПу лицензии представляли фискальным органам в марте 2023 года. В 2019 году лицензирующий орган предоставлял сведения о переоформлении лицензии и продлении ее срока действия.

24 апреля, спустя месяц после теракта в «Крокусе», налоговые органы зафиксировали данные об отзыве лицензии у предприятия. На следующий день, 25 апреля, такие же сведения были зафиксированы дважды.

По последним данным, у ЧОП «Крокус профи» нет лицензий. Сотрудники торгового центра «Крокус сити молл» не смогли дать ответ на вопрос, есть ли у ЧОПа офис и где он находится.

Тем временем в сгоревшем «Крокусе» продолжает работать охрана — неизвестно, сотрудниками какой компании являются люди, патрулирующие территорию концертного зала, так как на их форме отсутствуют опознавательные знаки. В пресс-службе «Крокуса» на вопрос о нынешней охранной компании не ответили.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек.