Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:22, 4 июня 2024Россия

У охранявшей «Крокус» компании отозвали лицензию

ЧОП «Крокус профи» лишилось лицензии через месяц спустя после теракта

Фото: Yulia Morozova / Reuters

У частного охранного предприятия «Крокус профи», которое занималось охраной концертного зала в Красногорске, отозвали лицензию спустя месяц после теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

Как удалось выяснить агентству, последние сведения о предоставлении ЧОПу лицензии представляли фискальным органам в марте 2023 года. В 2019 году лицензирующий орган предоставлял сведения о переоформлении лицензии и продлении ее срока действия.

24 апреля, спустя месяц после теракта в «Крокусе», налоговые органы зафиксировали данные об отзыве лицензии у предприятия. На следующий день, 25 апреля, такие же сведения были зафиксированы дважды.

Материалы по теме:
«Они были в этом ужасе» Как судмедэксперты пытаются опознать тела всех погибших во время теракта в «Крокусе»
«Они были в этом ужасе»Как судмедэксперты пытаются опознать тела всех погибших во время теракта в «Крокусе»
2 апреля 2024
«Спотыкалась об угоревших» Россиянка в мельчайших деталях описала спасение от террористов в «Крокусе». Что она видела?
«Спотыкалась об угоревших»Россиянка в мельчайших деталях описала спасение от террористов в «Крокусе». Что она видела?
29 марта 2024
«На третий день началась истерика» Выжившие в самых страшных терактах России — о том, что ждет уцелевших в «Крокусе»
«На третий день началась истерика»Выжившие в самых страшных терактах России — о том, что ждет уцелевших в «Крокусе»
28 марта 2024

По последним данным, у ЧОП «Крокус профи» нет лицензий. Сотрудники торгового центра «Крокус сити молл» не смогли дать ответ на вопрос, есть ли у ЧОПа офис и где он находится.

Тем временем в сгоревшем «Крокусе» продолжает работать охрана — неизвестно, сотрудниками какой компании являются люди, патрулирующие территорию концертного зала, так как на их форме отсутствуют опознавательные знаки. В пресс-службе «Крокуса» на вопрос о нынешней охранной компании не ответили.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Французский политик потребовал от Запада прекратить поддержку Украины. Что ужаснуло лидера «Патриотов»?

      Володин объяснил отказ участников ехать в Швейцарию к «инвалиду» Зеленскому

      Участник российского экстремального шоу рассказал о травме пениса

      Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

      Пропавший муж Блиновской вернулся в свою воинскую часть в Донецке

      Россиянка побывала в популярном городе США и назвала его большой деревней

      В России предложили альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ

      СК раскрыл подробности поджога российского храма

      Россиянин проехался автостопом по Вьетнаму и сравнил его с Россией

      Мужчина рассказал о потере девственности с женщиной старше его на 37 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше