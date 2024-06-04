Учитель женился на совращенной им ученице и попал под суд

В Новой Зеландии учитель женился на совращенной им ученице и попал в тюрьму

В Новой Зеландии приговорили к двум годам и восьми месяцам тюрьмы пожилого учителя, который совратил ученицу, а потом женился на ней. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

Под суд попал мужчина, которому сейчас около 70 лет. Следствие установило, что он, работая учителем средней школы с 2008 по 2010 год, сексуально домогался ученицы, которой тогда было 12-16 лет. В частности, в суде заявили, что он «трогал ее бедра и ягодицы», когда ей было 13 лет. Позже девочка перешла в другую школу, но мужчина продолжал встречаться с ней. Во время встреч он «полностью раздевал» ее, но отказывался вступать с ней в непосредственный сексуальный контакт до достижения ею возраста согласия, опасаясь уголовного преследования.

Когда девушке исполнилось 16, учитель начал заниматься с ней сексом. Когда ей было 22, мужчина женился на ней, однако брак вскоре распался. Девушка уехала в Австралию, где в 2021 году рассказала о многолетнем насилии со стороны педагога полиции штата Новый Южный Уэльс. Австралийские правоохранители передали информацию коллегам из Новой Зеландии. В 2022 году учителя впервые допросили. Он был уверен, что не совершал ничего противоправного, так как вступил в половой контакт с девушкой, когда ей исполнилось 16.

В четверг, 30 мая, суд приговорил мужчину к двум годам и восьми месяцам тюрьмы по четырем обвинениям о сексуальных действиях в отношении лица в возрасте от 12 до 16 лет. Кроме того, пожилого преступника внесли в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что в США идет суд над социальной работницей из штата Огайо, которая призналась, что совратила 13-летнего мальчика. Следствию удалось установить, что она неоднократно занималась сексом с подопечным.