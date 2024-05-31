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00:30, 31 мая 2024Из жизни

Социальная работница призналась в сексе с 13-летним подопечным

WTTE: в США социальная работница призналась в сексе с 13-летним мальчиком

Фото: Unsplash

В США идет суд над социальной работницей из штата Огайо, которая призналась, что совратила 13-летнего мальчика. Об этом сообщает WTTE.

24-летняя Пэйтон Шайрс была арестована в октябре 2023 года. Следствию удалось установить, что она неоднократно занималась сексом с подопечным. Переписку мальчика с Шайрс обнаружила его мать. Также следователи нашли в телефоне мальчика видеозапись сексуального контакта с женщиной. Позже выяснилось, что он сделал ее без ведома соцработницы.

Обвинение также утверждает, что после начала расследования Шайрс пришла домой к ребенку с пистолетом и угрожала его матери. При этом женщина продолжила встречаться с мальчиком даже после увольнения. Она покупала ему одежду и возила на своей машине.

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В мае Шайрс признала себя виновной по четырем пунктам обвинения. Ей может грозить более 28 лет тюрьмы. Приговор будет вынесен в июне.

Ранее сообщалось, что в Турции 53-летнюю учительницу из Великобритании обвинили в сексуальном насилии над ребенком. Следствие утверждает, что женщина совершила преступление в 2019 году.

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      Никита Савин
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