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22:59, 4 июня 2024Мир

В администрации США отказались поддерживать санкции в отношении МУС

Миллер: администрация США не поддержала санкции в отношении МУС

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не поддерживает введение санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС). Об этом рассказал руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, пишет ТАСС.

Миллера попросили оценить законопроект, предусматривающий возможность введения США санкций в отношении МУС за проведение им разбирательств в отношений Штатов и их союзников. Планируется, что голосование пройдет 4 июня.

По словам Мэттью Миллера, Штаты не поддерживают запрос прокурора МУС на выдачу ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта.

«Мы готовы работать с Конгрессом по теме того, каким может быть наш ответ. Мы не поддерживаем санкции», — отметил он.

При этом утром 4 июня сообщалось, что процедурный комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против Международного уголовного суда из-за запроса ордера на арест членов правительства Израиля и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Законопроект предполагал отказ в выдаче виз, блокировку активов и сделок с недвижимостью в США в отношении сотрудников МУС. Предполагается, что эти меры будут вводиться в случае попыток МУС способствовать «расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, находящегося под защитой США и их союзников».

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      Марина Совина
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