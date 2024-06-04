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09:15, 4 июня 2024Мир

В США одобрили законопроект о санкциях против МУС

Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС из-за Израиля

Фото: Bjorn Trotzki / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Процедурный комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) из-за запроса ордера на арест членов правительства Израиля и премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом говорится на странице документа, опубликованного на сайте Конгресса.

Теперь проект документа в скором времени будет рассмотрен Палатой представителей и Сенатом, где скорее всего он будет заблокирован демократами.

Законопроект предполагает отказ в выдаче виз, блокировку активов и сделок с недвижимостью в США в отношении сотрудников МУС. Предполагается, что эти меры будут вводиться в случае попыток МУС способствовать «расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, находящегося под защитой США и их союзников».

20 мая прокурор МУС Ахмад Хан запросил выдачу ордера на арест Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта. Суд считает, что они могут нести ответственность за военные преступления Армии обороны (ЦАХАЛ) в ходе боевых действий в секторе Газа и преступления против человечности как минимум с 8 октября 2023 года.

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      Виктория Кондратьева
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