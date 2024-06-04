В Белом доме прокомментировали влияние суда над сыном на работу Байдена

Жан-Пьер: Байдену не мешает работать суд над его сыном Хантером

Президенту США Джо Байдену не мешает работать суд над его сыном Хантером, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Комментируя влияние судебного процесса на американского лидера, она рассказала, что Байден всегда ставит на первое место интересы граждан страны и способен исполнять свои обязанности. Об этом сообщает телеканал CNN.

Помимо этого, Жан-Пьер зачитала заявление президента США, в котором Байден выразил поддержку своему сыну.

Ранее стало известно, что Хантер Байден с 2019 года судится по делу о невыплате алиментов бывшей жене, которой он должен более 2,9 миллиона долларов. Байден развелся с Кэтлин Бул в 2017 году. Общая сумма задолженности на сегодняшний день превысила, по словам юристов, 2,9 миллиона долларов.