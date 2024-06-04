Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:06, 4 июня 2024Мир

В ЕС прошли протесты фермеров перед выборами в Европарламент

Более 200 тракторов задействовали в протестах перед выборами в Европарламент

Фото: Vincent West / Reuters

Более 200 тракторов задействовали в протестах фермеров перед выборами в Европарламент (ЕП), которые пройдут с 6 по 9 июня. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы требуем отмены зеленого курса Европейского союза (ЕС) в его нынешней форме. Требования зеленого курса повышают цены на аграрную продукцию в Евросоюзе и ведут аграриев к банкротству. Для всех остальных граждан ЕС зеленый курс подрывает продовольственную безопасность, особенно в условиях конфликта на восточных границах», — утверждается в листовках протестующих.

В акции приняли участие аграрии из Бельгии, Германии, Нидерландов, Польши и Румынии. Они потребовали ввести протекционистскую политику, чтобы защитить европейских производителей. Они также потребовали принять меры в отношении продукции с Украины, которая, по их мнению, наносит ущерб фермерам Евросоюза.

Ранее опрос Kapa Research показал, что конфликт на Украине стал важным фактором, влияющим на избирателей на предстоящих выборах в Европарламент. В частности, он является третьей по значимости проблемой для 35 процентов респондентов, всего на два процента уступая иммиграции.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о неготовности к ядерному конфликту с Россией

      Россиянин заподозрил жену в измене и расправился с ней

      Россияне собрали сотни тонн мусора на «Чистых играх»

      Бывший футболист сборной России поставил «Локомотив» в пример «Зениту»

      Лунные программы США и Китая сравнили

      Дачникам назвали способ защитить растения от вредителей

      Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G7

      Политолог указал на признак изменения отношений Украины и США

      Россиянам раскрыли план действий при краже курицы в поезде

      Rolls-Royce внука первого президента Татарстана остановили за нарушение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше