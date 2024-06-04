В ЕС прошли протесты фермеров перед выборами в Европарламент

Более 200 тракторов задействовали в протестах перед выборами в Европарламент

Более 200 тракторов задействовали в протестах фермеров перед выборами в Европарламент (ЕП), которые пройдут с 6 по 9 июня. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы требуем отмены зеленого курса Европейского союза (ЕС) в его нынешней форме. Требования зеленого курса повышают цены на аграрную продукцию в Евросоюзе и ведут аграриев к банкротству. Для всех остальных граждан ЕС зеленый курс подрывает продовольственную безопасность, особенно в условиях конфликта на восточных границах», — утверждается в листовках протестующих.

В акции приняли участие аграрии из Бельгии, Германии, Нидерландов, Польши и Румынии. Они потребовали ввести протекционистскую политику, чтобы защитить европейских производителей. Они также потребовали принять меры в отношении продукции с Украины, которая, по их мнению, наносит ущерб фермерам Евросоюза.

Ранее опрос Kapa Research показал, что конфликт на Украине стал важным фактором, влияющим на избирателей на предстоящих выборах в Европарламент. В частности, он является третьей по значимости проблемой для 35 процентов респондентов, всего на два процента уступая иммиграции.