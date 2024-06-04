В Германии раскрыли тайные уступки Байдена по строительству «Северного потока-2»

SZ: Байден пошел на большие уступки правительству ФРГ по «Северному потоку-2»

Президент США Джо Байден «пошел на большие уступки» правительству ФРГ в вопросе строительства российского газопровода «Северный поток-2». Об этом стало известно из секретных документов, которые изданию Süddeutsche Zeitung (SZ) по решению суда предоставило министерство экономики ФРГ.

Издание раскрыло немало документов, касающихся контактов Германии с США по поводу газопровода. Отмечается, что бывший американский лидер Дональд Трамп был решительным противником строительства «Северного потока-2» и ввел против него санкции.

Однако президент Байден, согласно депеше, отправленной из немецкого посольства в Вашингтоне в Берлин, «пошел на большие уступки» правительству Германии.

В свою очередь, летом 2021 года бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель отправила в США высокопоставленных чиновников, и они с американскими коллегами согласовали резолюцию, согласно которой Берлин по настоянию Вашингтона обязывался не допустить использование Россией поставок энергоносителей в качестве оружия.

Ранее стало известно, что Меркель и канцлер Германии Олаф Шольц упорно боролись за строительство «Северный поток-2» и лоббировали интересы «Газпрома». Согласно секретным документам, Меркель не видела угрозы в российском газопроводе и признавала энергетическую зависимость Берлина от Москвы.