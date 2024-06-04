В Госдуме захотели ввести стандарт концертного костюма для артистов

Депутат Бурляев предложил ввести стандарт концертного костюма для артистов

Советский и российский актер, депутат Госдумы Николай Бурляев предложил ввести стандарт концертного костюма для артистов. Об этом он заявил в беседе с «Парламентской газетой».

«Речь не идет об униформе, конечно, нет, но ограничения на слишком уж откровенные образы нужны — они не только не соответствуют нашим морально-нравственным ценностям, но формируют у молодежи заведомо неправильную картину мира», — отметил Бурляев.

Депутат планирует обсудить реализацию идеи на круглом столе комитета Госдумы по развитию гражданского общества, который он проведет в июне или в июле.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо министру культуры Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к внешнему виду артистов на публичных выступлениях.

В качестве примера Филатова привела скандал вокруг выступления Ольги Бузовой в Уфе. Певица подверглась критике за внешний вид — на ней было кожаное боди черного цвета, оформленное полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте.