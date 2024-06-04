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10:59, 4 июня 2024Россия

В Госдуме заявили о появлении в зоне СВО врага «хуже хохла»

Депутат Госдумы Иванов заявил о нашествии комаров в зоне СВО

Фото: Дмитрий Ермаков / Лента.ру

В зоне проведения специальной военной операции СВО у российских бойцов появился новый противник. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

Парламентарий рассказал, что на встрече с председателем Общественной палаты Луганской народной республики Алексеем Карякиным тот заявил о нашествии комаров, что создает неудобства по всей линии боевого соприкосновения.

Затем с Ивановым связались сами участники СВО, сражающиеся на авдеевском направлении, и подтвердили слова Карякина. «Комары хуже хохла, кровь пьют и днем, и ночью, спасу от них никакого», — привел депутат слова бойцов. В связи с этим Иванов объявил о решении отправить в зону спецоперации репелленты — средства, предназначенные для отпугивания насекомых.

Ранее в Минобороны России рассказали об интересе США к изучению комаров и клещей — переносчиков инфекций. Очаги таких заболеваний могут сформироваться в зоне боевых действий, в частности, в Херсонской области, предупредили в военном ведомстве.

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      Алан Босиков
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