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19:14, 4 июня 2024Бывший СССР

В Литве одобрили проект всеобщего армейского призыва

Сейм Литвы одобрил проект всеобщего армейского призыва

Фото: Janis Laizans / Reuters

Сейм Литвы запустил механизм введения всеобщего призыва на срочную армейскую службу, одобрив соответствующий проект реформы. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты направили проект на рассмотрение парламентских комитетов, после чего документ вернется в зал заседаний на голосование.

В парламенте также заявили, что в контексте сложившейся геополитической ситуации литовской молодежи будет полезно получить не только школьные знания, но и военные навыки.

Ранее стало известно о готовности Литвы отправить военных на Украину с учебной миссией. Отмечается, что украинская сторона об этом не просила.

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      Илья Таксюр
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