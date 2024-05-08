Стало известно о готовности Литвы отправить военных на Украину

FT: Литва готова отправить военных на Украину для обучения

Литва готова отправить военных на Украину, чтобы они прошли обучение. Об этом сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на премьер-министра страны Ингриду Шимоните.

«Литва готова отправить своих солдат на Украину с учебной миссией, заявила премьер-министр», — говорится в материале FT.

По словам Шимоните, она получила разрешение парламента на отправку войск на Украину для обучения. При этом отмечается, что пока украинская сторона не просила об этом Литву.

Кроме того, премьер Литвы добавила, что страна не будет организовывать депортацию украинцев призывного возраста на родину, так как подобное незаконно. Однако, как она утверждает, Вильнюс может отказать в постоянном проживании тем, кто уклоняется от мобилизации, если Киев докажет это.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что президент США Джо Байден выступает против отправки американских войск на Украину. В то же время французский лидер Эммануэль Макрон подтвердил намерение отправить военных в республику.