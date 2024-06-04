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13:10, 4 июня 2024Бывший СССР

В МИД заявили о попытках Запада устроить майдан в Грузии

Замглавы МИД Галузин: Запад может реализовать в Грузии новый майдан к октябрю

Фото: Artur Widak / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Запад может реализовать новый майдан в Грузии до октября для создания напряженности у границ России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Галузин заявил о явном давлении западных политиков на Грузию в связи с предстоящими в стране парламентскими выборами и принятием закона об иноагентах. Он также обратил внимание на визит глав МИД стран Прибалтики в Тбилиси.

«Не исключаем, что цель — попытаться реализовать "майданный" сценарий смены власти в расчете создать еще один очаг напряженности у границ России», — заявил замглавы МИД. Дипломат добавил, что позиция США и ЕС в отношении Грузии является вмешательством во внутренние дела страны.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил о скором введении визовых ограничений против Грузии из-за закона об иноагентах. Он добавил, что пока Вашингтон не определился со сроками введения ограничений.

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      Юрий Леонов
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