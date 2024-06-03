США определились с наказанием для Грузии за закон об иноагентах

Госдеп: США введут визовые ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах

США введут визовые ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить», — сказал Миллер, добавив, что пока Вашингтон не определился со сроками введения ограничений.

Ранее в Госдепе говорили, что Грузию ждет наказание за принятие законопроекта. Кроме того, под угрозой будет и европейское будущее республики.

Скандальный закон «О прозрачности иностранного влияния» вступил в сил в понедельник, 3 июня. Для того, чтобы новые нормы заработали, парламенту пришлось преодолевать вето президента Грузии Cаломе Зурабишвили.

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе утверждал, что принятие законопроекта необходимо для сохранения суверенитета и безопасности.