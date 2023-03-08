США предупредили власти Грузии о последствиях принятия закона об иноагентах

Госдеп США: принятие закона об иноагентах угрожает евроатлантическому будущему Грузии

Государственный департамент США обратился к властям Грузии на фоне протестов в стране из-за закона об иноагентах и предупредил о последствиях утверждения инициативы. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

По его словам, принятие закона поставит под угрозу евроатлантическое будущее страны, а также повредит отношениям Тбилиси со стратегическими партнерами.

Прайс также призвал правительство Грузии уважать свободу мирного собрания и мирных протестов. При этом пресс-секретарь

ведомства отметил, что всем сторонам необходимо проявлять сдержанность и избегать любых эскалационных действий.

Вечером в день принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в Тбилиси прошла первая акция протеста. Во время нее были задержаны 66 человек.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал принятие грузинским парламентом в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Он отметил, что данный документ идет вразрез со стремлением страны стать частью Евросоюза.