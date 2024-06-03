В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах. США угрожали Тбилиси последствиями в случае его принятия
Скандальный закон об иностранных агентах вступил в силу в Грузии. В понедельник, 3 июня, его подписал спикер парламента страны Шалва Папуашвили, несмотря на наложенное на закон президентом Грузии Саломе Зурабишвили вето и угрозы со стороны США.
Сегодня я подписал закон «О прозрачности иностранного влияния». Целью этого закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне
По словам председателя парламента, после публикации документа в профильном вестнике у Минюста будет 60 дней на то, чтобы подготовить требуемые нормативные акты и открыть электронный портал для организаций.
Далее некоммерческим юридическим лицам и СМИ, подпадающим под действие закона, будет предписано зарегистрироваться в реестре и опубликовать финансовую декларацию за 2023 год. Закон обязывает тех из них, кто получает более 20 процентов финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Подпадающие под его действие НПО и СМИ должны будут ежегодно предоставлять Минфину декларации о доходах и расходах.
В случае невыполнения этого обязательства они будут оштрафованы на 25 тысяч лари (порядка 806 тысяч рублей). Если декларация не будет предоставлена и после штрафа, за каждый просроченный месяц будет взиматься по 20 тысяч лари (около 644 тысяч рублей).
Премьер-министр Грузии назвал принятие закона победой над недоброжелателями
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя подписание закона, назвал это победой над недоброжелателями. По его словам, Тбилиси таким образом удалось сохранить суверенитет и безопасность.
С принятием закона о прозрачности выиграла только Грузия, ее суверенитет и ее безопасность, поэтому с принятием этого закона были побеждены только недоброжелатели нашей страны, это можно сказать однозначно
При этом он указал, что принятие закона не должно рассматриваться ни как победа правительства как таковая, ни как поражение противников закона и ни как поражение международных партнеров страны. «Часто именно так это пытаются представить», — пояснил Кобахидзе, отметив, что за последние несколько месяцев было распространено много дезинформации о законе.
Премьер-министр республики также называл закон об иноагентах гарантией мира.
Президент Грузии назвала закон об иноагентах «российским» и противоречащим конституции
Наложение вето на закон об иноагентах президент Зурабишвили объяснила тем, что он «по своей сути и духу является российским». «Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути», — заявила она.
В США власти страны предупреждали о последствиях в случае утверждения инициативы. По словам пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, принятие закона поставит под угрозу евроатлантическое будущее Грузии, а также повредит отношениям Тбилиси со стратегическими партнерами. Он также называл законопроект «вдохновленным Кремлем». В Белом доме, в свою очередь, заявляли о готовности «фундаментально пересмотреть» отношения с Грузией.
Санкциями грозились и в МИД Эстонии. Министр иностранных дел страны Маргус Цахкна отмечал, что в случае принятия закона Грузия потеряет возможность стать членом Евросоюза.
В Грузии прошла волна протестов из-за закона, в парламенте во время его обсуждений дрались депутаты
Грузинские депутаты несколько раз дрались во время обсуждений законопроекта. Последняя стычка произошла в середине мая, во время заседания, где законопроект должен был рассматриваться в третьем чтении. В потасовке приняли участие и женщины-депутаты, среди которых была вице-спикер парламента Нино Цилосани, депутат от партии «Грузинская мечта» Рамина Берадзе и парламентарий от оппозиции Тамар Кордзая.
С середины апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты устраивали митинги против принятия закона. В некоторых случаях протесты перерастали в столкновения с представителями силовых структур, спецназ применял перцовый газ и водометы при разгоне протестующих у парламента страны. Так, например, 14 мая, после принятия закона в третьем чтении, МВД республики задержало на митинге против закона 20 человек, включая граждан России и США. В том числе, в беспорядках участвовали и граждане Украины.