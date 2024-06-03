В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах. США угрожали Тбилиси последствиями в случае его принятия

В Грузии вступил в силу скандальный закон об иностранных агентах

Скандальный закон об иностранных агентах вступил в силу в Грузии. В понедельник, 3 июня, его подписал спикер парламента страны Шалва Папуашвили, несмотря на наложенное на закон президентом Грузии Саломе Зурабишвили вето и угрозы со стороны США.

Сегодня я подписал закон «О прозрачности иностранного влияния». Целью этого закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне Шалва Папуашвили спикер парламента Грузии

По словам председателя парламента, после публикации документа в профильном вестнике у Минюста будет 60 дней на то, чтобы подготовить требуемые нормативные акты и открыть электронный портал для организаций.

Шалва Папуашвили Фото: Lauri Heikkinen / Wikipedia

Далее некоммерческим юридическим лицам и СМИ, подпадающим под действие закона, будет предписано зарегистрироваться в реестре и опубликовать финансовую декларацию за 2023 год. Закон обязывает тех из них, кто получает более 20 процентов финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Подпадающие под его действие НПО и СМИ должны будут ежегодно предоставлять Минфину декларации о доходах и расходах.

В случае невыполнения этого обязательства они будут оштрафованы на 25 тысяч лари (порядка 806 тысяч рублей). Если декларация не будет предоставлена и после штрафа, за каждый просроченный месяц будет взиматься по 20 тысяч лари (около 644 тысяч рублей).

Премьер-министр Грузии назвал принятие закона победой над недоброжелателями

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя подписание закона, назвал это победой над недоброжелателями. По его словам, Тбилиси таким образом удалось сохранить суверенитет и безопасность.

С принятием закона о прозрачности выиграла только Грузия, ее суверенитет и ее безопасность, поэтому с принятием этого закона были побеждены только недоброжелатели нашей страны, это можно сказать однозначно Ираклий Кобахидзе премьер-министр Грузии

При этом он указал, что принятие закона не должно рассматриваться ни как победа правительства как таковая, ни как поражение противников закона и ни как поражение международных партнеров страны. «Часто именно так это пытаются представить», — пояснил Кобахидзе, отметив, что за последние несколько месяцев было распространено много дезинформации о законе.

Премьер-министр республики также называл закон об иноагентах гарантией мира.

Фото: РИА Новости

Президент Грузии назвала закон об иноагентах «российским» и противоречащим конституции

Наложение вето на закон об иноагентах президент Зурабишвили объяснила тем, что он «по своей сути и духу является российским». «Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути», — заявила она.

В США власти страны предупреждали о последствиях в случае утверждения инициативы. По словам пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, принятие закона поставит под угрозу евроатлантическое будущее Грузии, а также повредит отношениям Тбилиси со стратегическими партнерами. Он также называл законопроект «вдохновленным Кремлем». В Белом доме, в свою очередь, заявляли о готовности «фундаментально пересмотреть» отношения с Грузией.

Фото: РИА Новости

Санкциями грозились и в МИД Эстонии. Министр иностранных дел страны Маргус Цахкна отмечал, что в случае принятия закона Грузия потеряет возможность стать членом Евросоюза.

В Грузии прошла волна протестов из-за закона, в парламенте во время его обсуждений дрались депутаты

Грузинские депутаты несколько раз дрались во время обсуждений законопроекта. Последняя стычка произошла в середине мая, во время заседания, где законопроект должен был рассматриваться в третьем чтении. В потасовке приняли участие и женщины-депутаты, среди которых была вице-спикер парламента Нино Цилосани, депутат от партии «Грузинская мечта» Рамина Берадзе и парламентарий от оппозиции Тамар Кордзая.

С середины апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты устраивали митинги против принятия закона. В некоторых случаях протесты перерастали в столкновения с представителями силовых структур, спецназ применял перцовый газ и водометы при разгоне протестующих у парламента страны. Так, например, 14 мая, после принятия закона в третьем чтении, МВД республики задержало на митинге против закона 20 человек, включая граждан России и США. В том числе, в беспорядках участвовали и граждане Украины.