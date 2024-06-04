В Минфине назвали налоговые изменения ответом на многолетний запрос россиян

В Минфине ответили на предложение не поднимать верхнюю планку НДФЛ выше 18 %

Решение о принятии пятиступенчатой системы ставок прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) отвечает многолетнему запросу россиян, а установление ее максимума на уровне 22 процентов является сбалансированным решением, поскольку в ходе обсуждения депутаты и общественники рекомендовали более значительное увеличение ставки, следует из комментария статс-секретаря — замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, опубликованного в Telegram-канале ведомства.

По словам чиновника, принятие такого максимума ставки в рамках налоговых изменений с одной стороны связано с запросом граждан на справедливость, с другой — позволит «сохранить конкурентоспособность российских налоговых условий», став не столь высоким по мировым меркам.

Высказывания Сазанова стали ответом на озвученное главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным предложение ограничить верхнюю планки НДФЛ уровнем в 18 процентов, поскольку с его точки зрения инициатива Минфина может стать предпосылкой для ухода состоятельных граждан и бизнесменов в серую зону из-за роста фискальной нагрузки в том числе на высококвалифицированных рабочих и инженеров. Ставку в 15 процентов президент РСПП назвал подходящей для налогообложения заработков от пяти миллионов рублей в год.

Согласно предложению министерства, граждане с годовым доходом от 2,4 миллиона рублей будут облагаться более высокими ставками НДФЛ — 15 процентов при заработке до пяти миллионов рублей, 18 процентов при доходах до 20 миллионов, 20 процентов — для зарабатывающих до 50 миллионов и 22 процента — для получающих более 50 миллионов в год.