Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:37, 4 июня 2024Экономика

В Минфине назвали налоговые изменения ответом на многолетний запрос россиян

В Минфине ответили на предложение не поднимать верхнюю планку НДФЛ выше 18 %

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Решение о принятии пятиступенчатой системы ставок прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) отвечает многолетнему запросу россиян, а установление ее максимума на уровне 22 процентов является сбалансированным решением, поскольку в ходе обсуждения депутаты и общественники рекомендовали более значительное увеличение ставки, следует из комментария статс-секретаря — замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, опубликованного в Telegram-канале ведомства.

По словам чиновника, принятие такого максимума ставки в рамках налоговых изменений с одной стороны связано с запросом граждан на справедливость, с другой — позволит «сохранить конкурентоспособность российских налоговых условий», став не столь высоким по мировым меркам.

Высказывания Сазанова стали ответом на озвученное главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным предложение ограничить верхнюю планки НДФЛ уровнем в 18 процентов, поскольку с его точки зрения инициатива Минфина может стать предпосылкой для ухода состоятельных граждан и бизнесменов в серую зону из-за роста фискальной нагрузки в том числе на высококвалифицированных рабочих и инженеров. Ставку в 15 процентов президент РСПП назвал подходящей для налогообложения заработков от пяти миллионов рублей в год.

Согласно предложению министерства, граждане с годовым доходом от 2,4 миллиона рублей будут облагаться более высокими ставками НДФЛ — 15 процентов при заработке до пяти миллионов рублей, 18 процентов при доходах до 20 миллионов, 20 процентов — для зарабатывающих до 50 миллионов и 22 процента — для получающих более 50 миллионов в год.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник США вылетел на разведку над Черным морем и пропал с карты. После этого он изменил привычный маршрут

      Сразу девять российских самолетов за день получили сильные порезы колес шасси

      МИД России обвинил миссию ЕС в Армении в шпионаже против Москвы

      Том Круз попытался сесть в машину премьера Великобритании

      В российском суде грабители устроили дебош из-за приговора и попали на видео

      Байден отказался считать возраст помехой для переизбрания

      У агрессивных водителей заподозрили заражение паразитом

      В Киеве отменили экстренные отключения света

      ФСБ обнаружила крупный схрон с боеприпасами в Запорожской области

      Названы последствия для ВСУ отключения электроэнергии на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше