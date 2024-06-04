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07:50, 4 июня 2024Экономика

В России предложили альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ

Глава РСПП Шохин призвал уменьшить количество ставок прогрессивной шкалы НДФЛ
Александр Шохин

Александр Шохин. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил российским властям рассмотреть идею уменьшения количества ставок прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Его слова приводит РБК.

В качестве еще одного варианта он предложил обсудить возможность ограничения верхней планки НДФЛ в России уровнем в 18 процентов. Эти меры, по его мнению, могли бы стать альтернативой предложенной Министерством финансов (Минфином) пятиступенчатой шкале этого налога.

Кроме того, как подчеркнул Шохин, инициатива Минфина может стать предпосылкой для ухода состоятельных граждан и бизнесменов в серую зону. В случае введения пятиступенчатой шкалы НДФЛ под ударом в России могут оказаться высококвалифицированные рабочие и инженеры, фискальная нагрузка на которых с большой долей вероятности вырастет.

В то же время он согласился с мнением главы Минфина Антона Силуанова, который ранее объяснил необходимость введения в России пятиступенчатой шкалы НДФЛ запросом общества на справедливость. «Очевидно, что те, у кого более высокие доходы, должны платить больше», — резюмировал Шохин.

Предложенная Минфином пятиступенчатая шкала НДФЛ подразумевает ставку налога в 13 процентов для физических лиц с ежегодными доходами до 2,4 миллиона рублей. В свою очередь, россиянам с окладами до 5 миллионов рублей предложили установить ставку в 15 процентов, до 20 миллионов — в 18 процентов, до 50 миллионов — в 20 процентов, а свыше 50 миллионов — в 22 процента.

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