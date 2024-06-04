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17:49, 4 июня 2024Силовые структуры

В Москве оправдали членов ЧВК ЕНОТ во главе с бывшим сотрудником ФСБ. Воевавших в Донбассе бойцов обвиняли в разбоях

Московский военный суд оправдал обвиняемых в разбоях и кражах членов ЧВК ЕНОТ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Московский гарнизонный военный суд оправдал членов межрегиональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК ЕНОТ) во главе с бывшим сотрудником ФСБ. Воевавших как добровольцы и сопровождавших грузы в Донбасс бойцов обвиняли в разбоях и кражах.

Фигурантов в зависимости от роли обвиняли по статьям 210 («Создание и участие в организованном преступном сообществе»), 158 («Кража»), 162 («Разбой»), 286 («Превышение должностных полномочий») УК России.

Согласно решению суда, бывший офицер ФСБ Александр Мрищук, а также Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов непричастны к вменяемым им преступлениям. За ними признали право на реабилитацию и компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.

Еще один из бывших обвиняемых — Олег Очеретный — тоже оправдан, но по ряду эпизодов. Он получил год ограничения свободы: ему необходимо отмечаться два раза в месяц в соответствующих органах.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Обвинение просило назначить бойцам от 12 до 15 лет строго режима

Сторона обвинения просила назначить экс-сотруднику ФСБ Мрищуку 17 лет колонии по обвинению в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, а рядовым участникам — от 12 до 15 лет строгого режима и оштрафовать на крупные суммы. По версии следствия, возглавляя организацию, Мрищук использовал бойцов для совершения разбойных нападений. Их жертвами становились предприниматели, которых правоохранители подозревали в махинациях при поставках товаров из-за границы.

При этом защита настаивала, что пострадавшие от нападений оговорили обвиняемых, чтобы уйти от ответственности. Их осудили за таможенные нарушения, а не за контрабанду, заявляли адвокаты подсудимых.

Ранее было раскрыто происхождение названия ЧВК ЕНОТ

С 2014 года бойцы сопровождали гуманитарные грузы в Донбасс и принимали непосредственное участие в боевых действиях, за что в СМИ их стали именовать ЧВК. Со временем они стали сами себя называть енотами, поскольку возили с собой талисман — мягкую игрушку енота по кличке Лаврентий, который регулярно появлялся в фото- и видеоотчетах.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В мае 2016 года в Минюсте была зарегистрирована Региональная общественная организация содействия и защиты военно-патриотического воспитания молодежи (РОО) «Единые народные общинные товарищества» — сокращенно «ЕНОТ».

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      Александра Д Борисова
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