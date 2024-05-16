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23:02, 16 мая 2024Силовые структуры

Бойцов ЧВК осудят за участие в преступном сообществе

«Ъ»: бойцам ЧВК ЕНОТ грозит до 17 лет строго режима за участие в ОПГ

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Московском гарнизонном военном суде прошли прения сторон по делу бывшего сотрудника столичного УФСБ Александра Мрищука и его предполагаемых сообщников из частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» («ЕНОТ») Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как считает следствие, Мрищук использовал бойцов ЧВК для совершения разбойных нападений. Их жертвами становились предприниматели, которых правоохранителе подозревали в махинациях при поставках товаров из-за границы. Обвинение запросило для них от 12 до 17 лет строгого режима, а также потребовало оштрафовать на крупные суммы. Оглашение приговора назначено на 4 июня.

В свою очередь, защита настаивает, что пострадавшие от нападений оговорили Мрищука и бойцов ЧВК, чтобы уйти от ответственности. Их осудили за таможенные нарушения, а не за контрабанду, пишет «Ъ».

Отмечается, что создатель ЧВК «ЕНОТ» Роман Теленкевич в рамках данного расследования был осужден одним из первых на 13 лет. Из колонии он отправился в зону специальной военной операции.

В 2022 году Мосгорсуд отменил 14-летний приговор одному из лидеров ЧВК «ЕНОТ» Андрею Молокоедову, осужденному за ряд преступлений к 14,5 годам лишения свободы, и отправил на пересмотр.

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      Марина Совина
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