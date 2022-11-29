Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:55, 29 ноября 2022Силовые структуры

Отменен 14-летний приговор одному из лидеров созданной офицерами ФСБ ЧВК «ЕНОТ»

Мосгорсуд отменил 14-летний приговор одному из лидеров ЧВК «ЕНОТ» и отправил на пересмотр

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мосгорсуд отменил приговор одному из лидеров частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» («ЕНОТ») Андрею Молокоедову, осужденному за ряд преступлений к 14,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Апелляционная инстанция приняла такое решение в связи с многочисленными нарушениями в приговоре Кунцевского суда столицы, который рассматривал дело Молокоедова. Материалы отправлены на пересмотр.

Адвокат подсудимого Роберт Зиновьев указал на незаконность и необоснованность обвинительного приговора, из которого следовало, что ЧВК создали офицеры ФСБ, но после ряда преступлений отошли от руководства, передав бразды правления бывшему советнику директора Научного центра иммунологии МГУ Молокоедову. Для подтверждения его вины были сфальсифицированы доказательства, уверен защитник.

Следствие считает, что под видом ЧВК действовало организованное преступное сообщество (ОПС). Молокоедов в 2018 году возглавил его и организовал нападение на дом жителя Туапсе Петра Супонева и угрожал бизнесмену Вадиму Друху, считают в правоохранительных органах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Кудрин объявил об уходе из Счетной палаты
Киев попросил у Вашингтона дополнительный газ
Врачи забыли марлевый тампон в животе женщины при кесаревом сечении
Известный музыкант назвал раздражающую привычку москвичей
Еврокомиссия назначила встречу для обсуждения потолка цен на нефть из России
Тодоренко показала фигуру в нижнем белье через четыре месяца после родов
Бородина раскрыла свой зимний ритуал по уходу за кожей
Китай обвинил США во вторжении в государственные воды КНР
Джошуа сделал заявление о поединке с Фьюри
Последствия травмировавшего полсотни россиян ледяного дождя показали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.