В Подмосковье против иностранца возбудили дело за осквернение памятника

СК: в Подмосковье возбудили дело на осквернившего памятник «Журавли» иностранца

В Видном следователи возбудили дело против 45-летнего иностранца, осквернившего памятник «Журавли». Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 3 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

По данным ведомства, ночью 29 мая пьяный мужчина разбросал венки у памятника «Журавли» с Вечным огнем и сбежал. Следователи получили записи с камеры видеонаблюдения и смогли установить личность хулигана. Вскоре его допросят.

Ранее стало известно, что в Новосибирске к одному году и восьми месяцам колонии общего режима приговорили 21-летнего уроженца республики Тыва, признанного виновным в осквернении «Вечного огня».